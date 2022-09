GF Vip 7, qual è il cachet dei concorrenti? Ecco quanto guadagnano (Di lunedì 19 settembre 2022) A poche ore dall’inizio del GF Vip 7 in molti si chiedono a quanto ammonta il cachet dei concorrenti che popoleranno la casa di Cinecittà: Ecco quanto guadagneranno i ‘vipponi’. È uno dei programmi più amati dal pubblico italiano, capace di incollare allo schermo milioni di persone. Nonostante la versione ‘Vip’ vada in onda solo da sette stagioni, i telespettatori hanno seguito le vicende della casa da quando i concorrenti erano estranei allo showbiz. Una delle curiosità che avvolge i fan riguarda il cachet, che per alcuni è stato davvero stellare. Sta per iniziare in modo ufficiale il GF Vip 7 che accompagnerà tutto il pubblico di Canale 5 per tutta la stagione, fino a marzo 2023. Nel prime time di lunedì 19 settembre, Alfonso Signorini darà il ... Leggi su chenews (Di lunedì 19 settembre 2022) A poche ore dall’inizio del GF Vip 7 in molti si chiedono aammonta ildeiche popoleranno la casa di Cinecittà:guadagneranno i ‘vipponi’. È uno dei programmi più amati dal pubblico italiano, capace di incollare allo schermo milioni di persone. Nonostante la versione ‘Vip’ vada in onda solo da sette stagioni, i telespettatori hanno seguito le vicende della casa da quando ierano estranei allo showbiz. Una delle curiosità che avvolge i fan riguarda il, che per alcuni è stato davvero stellare. Sta per iniziare in modo ufficiale il GF Vip 7 che accompagnerà tutto il pubblico di Canale 5 per tutta la stagione, fino a marzo 2023. Nel prime time di lunedì 19 settembre, Alfonso Signorini darà il ...

Rosa78111104 : RT @blogtivvu: Amic*, questa è difficile: (non litigate! ??) qual è la coppia più bella nata dalle ultime due edizioni del Grande Fratello… - Lory_0013 : RT @blogtivvu: Amic*, questa è difficile: (non litigate! ??) qual è la coppia più bella nata dalle ultime due edizioni del Grande Fratello… - Martyfrongillo : @blogtivvu Comunque io con tutto il rispetto non ho capito qual é il nesso tra: essere sconosciuto, ma fidanzato/a… - unholvy_ : E la seconda riguarda i biglietti vip vi vendo scandalizzati ma non capisco perchè se io fossi ricca e non mi peser… - ExTimUpperClass : Qual è la professione più terrificante e priva di moralità? Nessuna. Ogni professione ha una sua utilità e una sua… -