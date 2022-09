Evan Peters e il mostro di Milwaukee: ecco quando li vedremo su Netflix (Di lunedì 19 settembre 2022) Netflix fa rinascere il celebre mostro di Milwaukee, noto anche come cannibale umano, merito di due suoi progetti. DAHMER-Monster: The Jeffrey Dahmer Story DAHMER-Monster: The Jeffrey Dahmer Story, con Evan Peters che si mostra nei panni del serial killer Jeffrey Dahmer. È una serie prodotta da Rayan Murphy, in arrivo il 21 Settembre sulla piattaforma in streaming, sarà composto da 10 puntate e racconterà la storia vera dell’uomo che ha ucciso 17 persone, uomini e ragazzi, dal 1978 al 1991. La polizia di Milwaukee, nel luglio del 1991, entra nell’appartamento del trentunenne Jeffrey Dahmer e scopre il macabro museo personale di un serial killer: un freezer colmo di teste umane, teschi, ossa e altri resti in vari stati di decomposizione. Dahmer confessa che nei quattro anni ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 19 settembre 2022)fa rinascere il celebredi, noto anche come cannibale umano, merito di due suoi progetti. DAHMER-Monster: The Jeffrey Dahmer Story DAHMER-Monster: The Jeffrey Dahmer Story, conche si mostra nei panni del serial killer Jeffrey Dahmer. È una serie prodotta da Rayan Murphy, in arrivo il 21 Settembre sulla piattaforma in streaming, sarà composto da 10 puntate e racconterà la storia vera dell’uomo che ha ucciso 17 persone, uomini e ragazzi, dal 1978 al 1991. La polizia di, nel luglio del 1991, entra nell’appartamento del trentunenne Jeffrey Dahmer e scopre il macabro museo personale di un serial killer: un freezer colmo di teste umane, teschi, ossa e altri resti in vari stati di decomposizione. Dahmer confessa che nei quattro anni ...

tuttopuntotv : Evan Peters e il mostro di Milwaukee: ecco quando li vedremo su Netflix #Netflix #mostrodiMilwaukee #EvanPeters - miss_chifo : Mio dio i brividi che ho avuto per due minuti, Evan Peters perfetto come sempre. Non vedo l’ora sia il 21.… - DrApocalypse : Netflix riporta in vita Jeffrey Dahmer. Arrivano la serie con Evan Peters e la docuserie sul mostro di Milwaukee - Giuh_h : questa settimana house of the dragon, i pompieri gay di 911, dahmer con evan peters, andor, prisma, the kardashians… - CinemApp_Cinema : Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer, Evan Peters: 'Il creatore aveva solo una regola' -