Tele_Nicosia : Elisabetta, Chiusa la camera ardente, oggi i funerali solenni - ZerounoTv : Elisabetta, Chiusa la camera ardente, oggi i funerali solenni - nestquotidiano : Elisabetta, Chiusa la camera ardente, oggi i funerali solenni - MasterblogBo : MILANO (ITALPRESS) E’ stata chiusa al pubblico la camera ardente dedicata alla Regina Elisabetta II. Alle 11 (12 or… - IlModeratoreWeb : Elisabetta, Chiusa la camera ardente, oggi i funerali solenni - -

... il castello amato dama che "sfiniva" Diana I funerali della ReginaII: in diretta, l'ultimo addio alla sovrana.al pubblico camera ardente Westminster Hall Lacrime e ...La fila per entrare alla Westminster Hall e rendere omaggio al feretro della reginaII è stata. Lo ha annunciato alle 22:40 (le 23.40 in Italia) il Dipartimento per il digitale, la ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...E’ stata chiusa al pubblico la camera ardente dedicata alla Regina Elisabetta II. Alle 11 ora locale, mezzogiorno in Italia, prenderanno il via i funerali solenni a lei dedicati, ai quali parteciperan ...