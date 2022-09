Ecco chi è la concorrente più attesa del Grande Fratello Vip 7 (ed era prevedibile): il risultato del nostro sondaggio (Di lunedì 19 settembre 2022) Dalle 21.40 circa di oggi, lunedì 19 settembre 2022, si apriranno le porte della settima edizione del Grande Fratello Vip. Inutile dire che, tra i concorrenti, c’è forte attesa per tre di loro: Elenoire Ferruzzi, Pamela Prati e Giovanni Ciacci. La concorrente più attesa del Grande Fratello Vip: Ecco di chi si tratta Questa settima... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 19 settembre 2022) Dalle 21.40 circa di oggi, lunedì 19 settembre 2022, si apriranno le porte della settima edizione delVip. Inutile dire che, tra i concorrenti, c’è forteper tre di loro: Elenoire Ferruzzi, Pamela Prati e Giovanni Ciacci. LapiùdelVip:di chi si tratta Questa settima... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

