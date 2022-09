Calcio: Moggi, 'Montero alla Juve? Grande tecnico ma Allegri resta e invertirà rotta' (Di lunedì 19 settembre 2022) Roma, 19 set. - (Adnkronos) - "Non c'è dubbio che Montero sia un Grande tecnico. Ha conoscenze tecniche, carisma, carattere e potrebbe fare bene. Montero resterà comunque all'Under 19 perché Allegri non verrà esonerato". Così all'Adnkronos Luciano Moggi commenta le voci di un possibile esonero di Massimiliano Allegri, dopo il negativo avvio di stagione dei bianconeri. "Max è un allenatore esperto e magari riuscirà a invertire la rotta. Se tiene dura il prossimo mese, poi a gennaio dopo il mondiale inizierà un'altra stagione e può cambiare tutto", aggiunge l'ex dg della Juventus. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) Roma, 19 set. - (Adnkronos) - "Non c'è dubbio chesia un. Ha conoscenze tecniche, carisma, carattere e potrebbe fare bene.resterà comunque all'Under 19 perchénon verrà esonerato". Così all'Adnkronos Lucianocommenta le voci di un possibile esonero di Massimiliano, dopo il negativo avvio di stagione dei bianconeri. "Max è un allenatore esperto e magari riuscirà a invertire la. Se tiene dura il prossimo mese, poi a gennaio dopo il mondiale inizierà un'altra stagione e può cambiare tutto", aggiunge l'ex dg dellantus.

