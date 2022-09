“Attenta a quello che fai” GF Vip 7 | sono già scintille | la concorrente avverte Sonia Bruganelli

(Di lunedì 19 settembre 2022) GF Vip, l’attesa è finita: stasera su Canale 5 parte la nuova edizione del programma, al comando ancora una volta Alfonso Signorini affiancato dae Orietta Berti, sulla moglie di Bonolis arrivano gustose anticipazioni. Per lei infatti sarà il secondo anno in studio mentre per la cantante è il debutto assoluto. Sulle ragioni che l’hanno portata ad accettare questa sfida ha fatto chiarezza lei nel corso di un’intervista al Messaggero. “Lo guardo da spettatrice, non dormendo mai la notte. E poi Alfonso e Piersilvio (Berlusconi, ndr) mi hanno corteggiata a lungo”. “L’insonnia ha a che fare con lo shock vissuto a 18 anni a causa della morte prematura e improvvisa di mio padre, a causa di un incidente stradale. Ho provato tanti farmaci nella vita, ma nessuno ha funzionato. Oggi non voglio più sentir parlare di pillole, gocce e ...

chiaroferragnoz : @CarloRo79403302 @Giosue38964236 Assolutamente, ma la visione attenta delle partite ed il tifo non voglion dire non… - irishxever : @luizenorc tanto attenta alla tua piccola , finta morale offesa, e zero occhio al Codice, eh, signo'? quello che hai fatto è un illecito. - LovecchioFranco : @mara_carfagna @GiorgiaMeloni ne dovreste essere fiera,quello era il piano di tutto il cdx,portare il massimo del m… - nonnarita50 : @DanielaCantele ma attenta mi sembra che quello rosso sia velenoso ... buongiorno cara Daniela buon inizio di settimana ???? - giusi59campioni : @Noname63840335 @GIOVANN20338003 @walliebianco @matteorenzi Io starei attenta a quello che dici perché ha sbagliato… -

il Resto del Carlino

...di Giorgio VI, il padre di Elisabetta II e molte cose sono cambiate in fatto di moda e ... La stessa Elisabetta del resto,al moderno che avanzava ma fedele alla tradizione, ha previsto ...... danza, narrazioni, laboratori ludico - creativi e merende gioco a tema fiabescoproposto ... tavolini e maxi fogli, per realizzare opere d'arte sotto l'guida della atelierista Daniela ... Reggiana, attenta a non abbassare la guardia Blog Calciomercato.com: Vedendo la partita Milan-Napoli, mi è venuta in mente una vecchia storiella che si narrava tanti anni fa. Ora ve la racconto in breve. Due fanciulle, ...Scomparsi i lunghi veli neri del funerale di Giorgio VI: principesse, regine e first ladies ai funerali rispettano le regole di stile che chiedono il nero e il capo coperto ma le declinano in modo più ...