Amaurys Perez | chi è la moglie Angela Rende

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 19 settembre 2022) Chi conosceconosce bene anche sua. I due per un certo periodo sono stati protagonisti insieme in tv legati dal loro grande amore e non sono mai mancate le risate nel vederli interagire. Succederà di nuovo lo stesso questa sera?sarà concorrente a Game of Games, la trasmissione di Simona Ventura, mentre laquesta sera sarà costretto a seguirlo da casa e fare il tifo per lui senza sosta. Ma chi èe cosa fa nella vita a parte essere spalla del marito e tifare per lui quando non può e poteva seguirlo (sia se si tratti di tv o delle sue ex trasferte sportive)?.è calabrese, è nata e cresciuta in provincia di ...