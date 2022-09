Violenta la figlia 11enne della compagna mentre la donna dorme nel letto accanto: arrestato (Di domenica 18 settembre 2022) Ha Violentato una bambina di 11 anni, figlia della compagna, mentre dormiva nel letto con sua madre. Il terribile fatto è successo a Latina. Il colpevole è un uomo di 52 anni, condannato a quattro anni di carcere con l’accusa di reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata dall’età della vittima, minore di 14 anni, e dal fatto che l’imputato era il compagno della mamma della piccola. Leggi anche: Vacanze di ferragosto finiscono nel sangue: due fratelli accoltellati durante una lite Il caso: violenze che andavano avanti da 7 anni Il giudice del Tribunale di Latina ha emesso la sentenza: 4 anni di reclusione per il 52enne di Latina. L’uomo prima di Violentare la bambina, come denunciato dalla madre, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 18 settembre 2022) Hato una bambina di 11 anni,dormiva nelcon sua madre. Il terribile fatto è successo a Latina. Il colpevole è un uomo di 52 anni, condannato a quattro anni di carcere con l’accusa di reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata dall’etàvittima, minore di 14 anni, e dal fatto che l’imputato era il compagnomammapiccola. Leggi anche: Vacanze di ferragosto finiscono nel sangue: due fratelli accoltellati durante una lite Il caso: violenze che andavano avanti da 7 anni Il giudice del Tribunale di Latina ha emesso la sentenza: 4 anni di reclusione per il 52enne di Latina. L’uomo prima dire la bambina, come denunciato dalla madre, ...

