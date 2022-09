Torna l’Oktoberfest dopo due anni di stop: la corsa dei partecipanti all’apertura dei cancelli per un boccale di birra – Video (Di domenica 18 settembre 2022) l’Oktoberfest di Monaco di Baviera è stato inaugurato ieri, dopo essere stato cancellato per due anni di fila a causa della pandemia di Covid-19. Il ritorno del popolare festival avviene in un contesto di aumento dei prezzi della birra: l’invasione russa dell’Ucraina ha fatto lievitare i prezzi delle materie prime e dell’energia, costringendo diversi birrifici a trasferire questi costi sul prezzo della bevanda. Come da tradizione, il sindaco di Monaco, Dieter Reiter, ha dato il via ai festeggiamenti spillando il primo fusto di birra e offrendo il primo boccale al capo dello Stato regionale della Baviera, Markus Soder. In programma fino al 3 ottobre, il festival si svolgerà senza alcuna restrizione sanitaria o obbligo di mascheramento. l’Oktoberfest attira normalmente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022)di Monaco di Baviera è stato inaugurato ieri,essere stato cancellato per duedi fila a causa della pandemia di Covid-19. Il ritorno del popolare festival avviene in un contesto di aumento dei prezzi della: l’invasione russa dell’Ucraina ha fatto lievitare i prezzi delle materie prime e dell’energia, costringendo diversi birrifici a trasferire questi costi sul prezzo della bevanda. Come da tradizione, il sindaco di Monaco, Dieter Reiter, ha dato il via ai festeggiamenti spillando il primo fusto die offrendo il primoal capo dello Stato regionale della Baviera, Markus Soder. In programma fino al 3 ottobre, il festival si svolgerà senza alcuna restrizione sanitaria o obbligo di mascheramento.attira normalmente ...

