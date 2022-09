Tentata rapina in sala slot, guardia giurata esplode colpo in aria (Di domenica 18 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta notte i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Castello di Cisterna, in provincia di Napoli, sono intervenuti in via Camillo Cucca, per una Tentata rapina in una sala slot. Tre sconosciuti – uno armato di pistola, uno di bottiglia di alcool – hanno preteso l’incasso ma le guardie giurate presenti hanno reagito. Ne è nata una colluttazione e il personale di vigilanza è riuscito a mettere in fuga i malintenzionati. Una delle guardie giurate ha anche esploso un colpo in aria. I carabinieri indagano sulla vicenda e per chiarirne la dinamica. Non ci sono feriti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta notte i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Castello di Cisterna, in provincia di Napoli, sono intervenuti in via Camillo Cucca, per unain una. Tre sconosciuti – uno armato di pistola, uno di bottiglia di alcool – hanno preteso l’incasso ma le guardie giurate presenti hanno reagito. Ne è nata una colluttazione e il personale di vigilanza è riuscito a mettere in fuga i malintenzionati. Una delle guardie giurate ha anche esploso unin. I carabinieri indagano sulla vicenda e per chiarirne la dinamica. Non ci sono feriti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** Tentata #Rapina in sala slot, guardia giurata esplode colpo in aria ** - AdamartArt : RT @NemesiEX: Ci provano sempre ad infangare Napoli, ecco come una tentata rapina avvenuta a #Livorno, viene spacciata come avvenuta a #Nap… - Danila0909 : RT @NemesiEX: Ci provano sempre ad infangare Napoli, ecco come una tentata rapina avvenuta a #Livorno, viene spacciata come avvenuta a #Nap… - NemesiEX : Ci provano sempre ad infangare Napoli, ecco come una tentata rapina avvenuta a #Livorno, viene spacciata come avven… - lacittanews : Prima gli ha puntato la pistola in faccia, poi gli ha urlato: «Questa è una rapina, dammi l'orologio». Attimi di te… -