Serie A, la Lazio cala il poker contro la Cremonese: è quinta in classifica (Di domenica 18 settembre 2022) La Lazio cala il poker sul campo della Cremonese e si impone sui grigiorossi per 4-0 grazie alla doppietta di Immobile e le reti di Milinkovic-Savic e Pedro. Nel match valido per la settima giornata della Serie A 2022-2023 la squadra di Sarri si riscatta dopo il pesante ko in Europa League e sale a 14 punti, mentre la Cremonese resta ferma a 2.

