Roma-Atalanta 0-1, Gasperini: “Vittoria dà fiducia” (Di domenica 18 settembre 2022) (Adnkronos) – “Questi 3 punti ci danno grande fiducia. Era una partita difficile, la Roma è forte, ma l’abbiamo tenuta bene. Tolto il finale del primo tempo e qualche occasione nel secondo, abbiamo rischiato meno. Nel finale abbiamo avuto anche qualche spazio in più da sfruttare”. Lo ha detto il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini a Dazn dopo il successo sulla Roma 1-0 all’Olimpico. All’intervallo il tecnico nerazzurro ha fatto un doppio cambio togliendo anche l’autore del gol. “Scalvini ha fatto bene, così come Hojlund, non era facile con Smalling. Muriel però ha giocato molti più palloni, è stato un punto di riferimento. Questi sono ragazzi di 18 anni, hanno bisogno di crescere. Scalvini ha fatto un gol splendido, ma nel finale dovevamo alzare il pressing sui due centrocampisti e portare De ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 18 settembre 2022) (Adnkronos) – “Questi 3 punti ci danno grande. Era una partita difficile, laè forte, ma l’abbiamo tenuta bene. Tolto il finale del primo tempo e qualche occasione nel secondo, abbiamo rischiato meno. Nel finale abbiamo avuto anche qualche spazio in più da sfruttare”. Lo ha detto il tecnico dell’Gian Pieroa Dazn dopo il successo sulla1-0 all’Olimpico. All’intervallo il tecnico nerazzurro ha fatto un doppio cambio togliendo anche l’autore del gol. “Scalvini ha fatto bene, così come Hojlund, non era facile con Smalling. Muriel però ha giocato molti più palloni, è stato un punto di riferimento. Questi sono ragazzi di 18 anni, hanno bisogno di crescere. Scalvini ha fatto un gol splendido, ma nel finale dovevamo alzare il pressing sui due centrocampisti e portare De ...

gippu1 : Nella vittoria sinceramente immeritata dell'#Atalanta a Roma, degna di nota la gestione di Gasperini che ha conclus… - OfficialASRoma : ?? L'#ASRoma Store di viale delle Olimpiadi vi aspetta anche al termine di #RomaAtalanta! ???? ??… - SkySport : ULTIM'ORA ATALANTA Frattura allo zigomo per #Musso dopo scontro con Demiral Il portiere rimarrà sotto osservazione… - RepAsRoma : Roma-Atalanta 0-1: Scalvini mantiene i nerazzurri in testa alla classifica. Mourinho furioso: espulso - internewsit : LIVE Serie A - Milan-Napoli, Politano non sbaglia: 0-1 dal dischetto - -