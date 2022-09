Pontida, militanti cubane anticomuniste scambiate per contestatrici: i leghisti strappano loro il cartello e dicono “tornate a casa vostra” (Di domenica 18 settembre 2022) Caos al raduno della Lega a Pontida. Proprio durante i saluti iniziali del leader del Carroccio, Matteo Salvini, alcune militanti anticomuniste di origine cubana – erroneamente scambiate per contestatrici – in prima fila sotto al palco hanno subìto la contestazione di altri sostenitori leghisti fra striscioni strappati e inviti a “tornare a Cuba”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Caos al raduno della Lega a. Proprio durante i saluti iniziali del leader del Carroccio, Matteo Salvini, alcunedi origine cubana – erroneamenteper– in prima fila sotto al palco hanno subìto la contestazione di altri sostenitorifra striscioni strappati e inviti a “tornare a Cuba”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

