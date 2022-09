Pistocchi attacca | Sconfitta Juventus? Due cose sono la pietra tombale sul calcio di Allegri

Pall_Gonfiato : #MonzaJuve il giornalista #Pistocchi a gamba tesa su #Allegri - marcodemartini5 : @Giampaolo1088 @pisto_gol Inzaghi ha perso un campionato ma pistocchi attacca solo allegri, ha sbagliato formaz… - NapoliFCNews : Scanzi attacca Bargiggia e Pistocchi: 'Andate a zappare fenomeni! Maldini e Pioli due geni' #Napoli #SSCNapoli… -

Juventus News 24

Multiproprietà Napoli Bari, commentoIntanto, sull'argomento, è arrivato puntuale il commento di Maurizio, noto giornalista, attraverso i suoi canali social, in particolare su ...Pioli is on fire, Bargiggia andare in hangover. Andate a zappare le prode col naso facendo bungee jumping dal sasso spicco della Verna, fenomeni!'. CalcioNapoli24.it è stato selezionato ... Pistocchi: «Allegri mi meraviglia, se la Juve è così la colpa è sua» La Juventus vive un momento complicato: ancor di più il tecnico, Massimiliano Allegri, bersagliato dalle critiche.La sconfitta contro il Benfica apre ufficialmente la crisi della Juventus. Due vittorie in 8 partite da inizio stagione, zero punti (per la prima volta nella sua storia) nelle prime due partite del… L ...