Papa Francesco: "Maradona e Napoli, le doti che ammirò di più. Dai napoletani c'è da imparare tanto"

Papa Francesco si è soffermato a parlare anche di Maradona e Napoli durante una intervista per i 130 anni de Il Mattino. Il pontefice tra le altre cose ha detto: "Buenos Aires è la città in cui sono nato. Conosco la sua bellezza e i suoi problemi. È vero che Napoli può ricordare qualcosa di lei. Ma sono città diverse. È vero anche che l'estro di Maradona può rappresentare in qualche modo l'estro collettivo di queste due città del Sud. La creatività. Il saper guardare oltre".

Maradona e Napoli: le parole di Papa Francesco

Il Papa si è soffermato anche su altri aspetti, parlando delle città del Sud Italia, mettendo in mostra una conoscenza del territorio e delle persone davvero importante.

