Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer, Evan Peters: "Il creatore aveva solo una regola" (Di domenica 18 settembre 2022) Evan Peters, l'interprete del serial killer in Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer, ha appena rivelato qual era l'importante regola del creatore dello show che doveva assolutamente essere rispettata. Evan Peters ha interpretato molti personaggi inquietanti ma il suo ultimo progetto, Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer, potrebbe regalare ai fan la sua performance più spaventosa di sempre. Peters interpreterà il famigerato serial killer e di recente ha parlato delle difficoltà che ha dovuto affrontare calandosi nel ruolo e della regola che Ryan Murphy, il creatore dello show, si è dato prima dell'inizio ... Leggi su movieplayer (Di domenica 18 settembre 2022), l'interprete del serial killer in: Ladi, ha appena rivelato qual era l'importantedeldello show che doveva assolutamente essere rispettata.ha interpretato molti personaggi inquietanti ma il suo ultimo progetto,: Ladi, potrebbe regalare ai fan la sua performance più spaventosa di sempre.interpreterà il famigerato serial killer e di recente ha parlato delle difficoltà che ha dovuto affrontare calandosi nel ruolo e dellache Ryan Murphy, ildello show, si è dato prima dell'inizio ...

