Monza Juventus 0-0LIVE: Vlahovic calcia a lato (Di domenica 18 settembre 2022) Allo stadio U-Power, il match valido per la 7ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Monza e Juventus: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio U-Power, Monza e Juventus si affrontano nel match valido per la 7ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi Monza Juventus 0-0 MOVIOLA Minuto di silenzio prima del match per l’alluvione nelle Marche 1? Fischio d’inizio – Cominciata Monza Juve. 1? Tiro Di Maria – Miretti verticalizza per Kostic, che la mette sul secondo palo per Di Maria. Tiro svirgolato che torna sui piedi di Kostic: il serbo la rimette per Vlahovic, che non aggancia bene in area. 3? Tiro Rovella – Sensi calcia dalla distanza ma trova la respinta di Gatti. L’azione ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 settembre 2022) Allo stadio U-Power, il match valido per la 7ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio U-Power,si affrontano nel match valido per la 7ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi0-0 MOVIOLA Minuto di silenzio prima del match per l’alluvione nelle Marche 1? Fischio d’inizio – CominciataJuve. 1? Tiro Di Maria – Miretti verticalizza per Kostic, che la mette sul secondo palo per Di Maria. Tiro svirgoche torna sui piedi di Kostic: il serbo la rimette per, che non aggancia bene in area. 3? Tiro Rovella – Sensidalla distanza ma trova la respinta di Gatti. L’azione ...

