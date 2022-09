Harry e Meghan, che figuraccia! | La terribile vendetta di Re Carlo: umiliati in mondovisione (Di domenica 18 settembre 2022) Inviti annullati, terribile figuraccia per Harry e Meghan: questa volta sembra ci sia lo zampino di una vendetta Dopo la morte della Regina Elisabetta, l’equilibrio già leso della monarchia inglese è stato rotto totalmente. Re Carlo salito al trono sembra aver escluso da ogni cerimonia di famiglia la presenza dei Sussex. I duchi, con la scelta di rimanere lontani dagli obblighi della corona, hanno firmato l’allontanamento da Londra. Se la Regina Elisabetta in parte ha cercato di patteggiare per Harry, sul punto di morte ha deciso di eliminare dalla lista di ereditieri i suoi nipoti, figli di Meghan, Archie e Lilibeth. Seguendo la sua scia, Carlo ha deciso di eliminarli una volta per tutte dal resto delle cerimonie familiari, ... Leggi su howtodofor (Di domenica 18 settembre 2022) Inviti annullati,figuraccia per: questa volta sembra ci sia lo zampino di unaDopo la morte della Regina Elisabetta, l’equilibrio già leso della monarchia inglese è stato rotto totalmente. Resalito al trono sembra aver escluso da ogni cerimonia di famiglia la presenza dei Sussex. I duchi, con la scelta di rimanere lontani dagli obblighi della corona, hanno firmato l’allontanamento da Londra. Se la Regina Elisabetta in parte ha cercato di patteggiare per, sul punto di morte ha deciso di eliminare dalla lista di ereditieri i suoi nipoti, figli di, Archie e Lilibeth. Seguendo la sua scia,ha deciso di eliminarli una volta per tutte dal resto delle cerimonie familiari, ...

