Funerali regina Elisabetta II | Mattarella è arrivato a Londra

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, è arrivato a Londra. Domani, con le altre autorità straniere, parteciperà alle 11 alle esequie solenni della regina Elisabetta II. Il Capo dello Stato oggi pomeriggio verrà accolto dal Re Carlo III e della regina consorte Camilla a Buckingham Palace per un ricevimento formale pre esequie, ricevimento a cui interverranno i vertici politici del Regno Unito e i membri senior della Royal Family.

