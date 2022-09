Disastro Inter | crollo totale alla Dacia Arena | vince 3-1 l’Udinese

blackbloc1312 : Voglio vedere chi ha il coraggio di aver visto cose buone oggi,partendo dal mister,al portiere,fino alla punta,sono… - Zanna731 : @FALSANotizie @Inter Assolutamente d'accordo. Peccato che non hanno 5 euro da spendere. Che disastro - Pall_Gonfiato : Il pensiero di #Biasin dopo #UdineseInter - Marco47730138 : @pisto_gol Non ne parla nessuno a parte te @pisto_gol, ma l’Inter di Inzaghi è un disastro assoluto, superiore solo alla Juve di Allegri - Federico_FR24 : Che partita orrenda, che modo orrendo di tenere il campo. Con la palla l'Inter delle ultime due è stata il nulla pi… -

AreaNapoli.it

Lazio in Danimarca. Ne ha presi addirittura cinque, la squadra di Sarri totalmente in tilt, ... 1 - 0 21:00 Barcellona - Viktoria Plzen 5 - 1 21:00- Bayern M. 0 - 2 21:00 Tottenham - ...Allegri fino a ieri era intoccabile anche per ragioni economiche, ma dopo questoalla Juve ... Alla fine la crisi è rimasta in confini abbastanza limitati e l'ha vinto due partite. I ... Disastro Inter, Sconcerti: 'Differenza imbarazzante con il Bayern. Ho visto un giocatore inutile in campo' Vocegiallorossa.it, come di consueto, propone ai nostri lettori tutti gli aggiornamenti in merito alle formazioni della 7ª giornata della Serie A 2022/2023. UDINESE-INTER, domenica 18 settembre ore 12 ...Troppo altalenante l'inizio di stagione della Lazio di Maurizio Sarri. Bella da vedere in alcune serate e molto meno in altre: esonero ...