Crosetto prefigura la disfatta della sinistra: «FdI? Può arrivare anche al 30%». E non è solo un’ipotesi (Di domenica 18 settembre 2022) «In questi ultimi dieci anni, dimostrando coerenza, Giorgia Meloni è riuscita ad assumere una credibilità che adesso la porterà a essere il primo partito». Guido Crosetto non ha dubbi sull’imminente affermazione elettorale del centrodestra, e della leader di FdI in particolare. E pregustandone già il sapore che si profila (forte dei sondaggi degli ultimi mesi soprattutto) dimostra di non temere di apparire spavaldo o scaramanzie di sorta. Tanto che, a sette giorni dal voto, ai microfoni di Rtl 105 il co-fondatore di Fratelli d’Italia affida il suo pronostico sulle urne. Quanti voti prenderà Giorgia Meloni? Previsioni? «Il 28% o 30%», risponde l’imprenditore piemontese, fiducioso negli elettori. Crosetto sente odore di vittoria: «Fratelli d’Italia può arrivare anche al 30%» Ma ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 18 settembre 2022) «In questi ultimi dieci anni, dimostrando coerenza, Giorgia Meloni è riuscita ad assumere una credibilità che adesso la porterà a essere il primo partito». Guidonon ha dubbi sull’imminente affermazione elettorale del centrodestra, eleader diin particolare. E pregustandone già il sapore che si profila (forte dei sondaggi degli ultimi mesi soprattutto) dimostra di non temere di apparire spavaldo o scaramanzie di sorta. Tanto che, a sette giorni dal voto, ai microfoni di Rtl 105 il co-fondatore di Fratelli d’Italia affida il suo pronostico sulle urne. Quanti voti prenderà Giorgia Meloni? Previsioni? «Il 28% o 30%», risponde l’imprenditore piemontese, fiducioso negli elettori.sente odore di vittoria: «Fratelli d’Italia puòal 30%» Ma ...

Fratelli d'Italia è una chiara involuzione del percorso intrapreso dalla destra Il post fascismo Sì prefigura il ricongiungimento fra due entità separate da quasi ottant'anni: da ... Guido Crosetto, pur provenendo da ambienti distanti dal neofascismo, negli ultimi anni si è ... Giorgia Meloni ... la pifferaia Bisogna riconoscere che Giorgia Meloni va avanti per la sua strada. Mentre Guido Crosetto prova a presentarla in maniera edulcorata, quasi 'annacquata', e fa gli appelli al '...dei tempi si prefigura ... Agenzia ANSA La Ue e le bugie di Meloni