«Autostrade sapeva dal 2010 che il Ponte Morandi faticava a stare in piedi per un difetto di progettazione» (Di domenica 18 settembre 2022) Su La Verità il verbale di interrogatorio inedito relativo all'inchiesta sul crollo del Ponte Morandi. Si tratta dell'interrogatorio di Gianni Mion, ex amministratore delegato di Edizione, holding della famiglia Benetton, consigliere di amministrazione sia di Autostrade per l'Italia che di Atlantia. Mion non è mai stato iscritto nel registro degli indagati per la tragedia del 14 agosto 2018, ma è stato interrogato dal pm che si è occupato del caso, Massimo Terrile. Per dare una dimensione del suo ruolo, Terrile lo definisce così: «È l'inventore dell'impero Benetton… il Richelieu del Re Sole famiglia Benetton». L'interrogatorio in questione è del 13 luglio 2021, successivo alla chiusura delle indagini preliminari. Terrile lo ha usato come indizio decisivo durante l'udienza preliminare sul crollo del Ponte. Mion spiega ...

