Amici 22 | prima puntata | ospiti speciali attori e presentatori famosissimi

Alla prima puntata di Amici 22 hanno presenziato personaggi di spicco del panorama televisivo e cinematografico italiano, scelti da Maria De Filippi in persona. Presenti in studio in occasione della prima registrazione di Amici 22, infatti, c'erano l'attore Can Yaman, che ha presentato la serie "Viola come il mare", nella quale recita con Francesca Chillemi; Alessia Marcuzzi e i comici Pio e Amedeo; il direttore d'orchestra Peppe Vessicchio e il regista Leonardo Pieraccioni. Non mancano Roberto Saviano, già ospite in passato dei programmi di Maria De Filippi, Christian De Sica e Salvatore Esposito.

