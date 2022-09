Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2022 ore 12:30 (Di sabato 17 settembre 2022) Viabilità DEL 17 SETTEMBRE 2022 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA VIA DEL MARE, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CON VEICOLO RIBALTATO PERMANGONO CODE NEI PRESSI DI OSTIA ANTICA IN DIREZIONE Roma; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA, IN INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA RomaNINA E APPIA; RESTANDO NELL’AMIBTO DELLE CONSOLARI, PER LA PRESENZA DI CANTIERI CI SONO INCOLONNAMENTI SULLA CASSIA BIS TRA IL RACCORDO E LA GIUSTINIANA; SEMPRE PER LAVORI INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA; RICORDIAMO CHE SU ENTRAMBI I TRATTI INTERESSATI SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA; DA ... Leggi su romadailynews (Di sabato 17 settembre 2022)DEL 17 SETTEMBREORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA VIA DEL MARE, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CON VEICOLO RIBALTATO PERMANGONO CODE NEI PRESSI DI OSTIA ANTICA IN DIREZIONE; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA, IN INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRANINA E APPIA; RESTANDO NELL’AMIBTO DELLE CONSOLARI, PER LA PRESENZA DI CANTIERI CI SONO INCOLONNAMENTI SULLA CASSIA BIS TRA IL RACCORDO E LA GIUSTINIANA; SEMPRE PER LAVORI INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA; RICORDIAMO CHE SU ENTRAMBI I TRATTI INTERESSATI SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA; DA ...

romamobilita : #Roma #viabilità #RomaTpl traffico su via Laurentina, rallentamenti per la linea bus C8. - enricofrasca3 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Riaperta la galleria Giovanni XXIII direzione stadio. Chiusure avevano interessato il tunnel dopo un inc… - romamobilita : #Roma #viabilità Riaperta la galleria Giovanni XXIII direzione stadio. Chiusure avevano interessato il tunnel dopo un incidente. - bettadigiulio : RT @romamobilita: #Roma #viabilità #RomaTpl Auto in sosta vietata in via Lucio Sestio angolo viale Spartaco, un bus della 557 è bloccato.… - enricofrasca3 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Traffico intenso a via Merulana, tra piazza di Santa Maria Maggiore e via Labicana/viale Manzoni -