Traffico Roma del 17-09-2022 ore 11:30 (Di sabato 17 settembre 2022) Luceverde Roma trovati all’ascolto in studio ma che Barbara Taormina Traffico in aumento sembriamo code a tratti lungo la carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra la tira Tuscolana e file per lavori sulla Pontina nelle due direzioni di percorrenza tra Tor de’ Cenci via di Decima vietato il transito nella galleria Giovanni XXIII a causa di un incidente tra via della Pineta Sacchetti via Mario Fani verso via Salaria mentre un precedente siglato ancora con dei rallentamenti in via Appia Nuova all’altezza di via Menghini altro incidente tra il raccordo in via delle Capannelle Per quanto riguarda il trasporto pubblico in occasione della settimana Europea della mobilità Roma bus tram metro sono gratuiti e sarà pedonalizzata via del Corso Da Piazza Venezia al largo Chigi lungo il tratto interessato il transito sarà vietato ai bus ... Leggi su romadailynews (Di sabato 17 settembre 2022) Luceverdetrovati all’ascolto in studio ma che Barbara Taorminain aumento sembriamo code a tratti lungo la carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra la tira Tuscolana e file per lavori sulla Pontina nelle due direzioni di percorrenza tra Tor de’ Cenci via di Decima vietato il transito nella galleria Giovanni XXIII a causa di un incidente tra via della Pineta Sacchetti via Mario Fani verso via Salaria mentre un precedente siglato ancora con dei rallentamenti in via Appia Nuova all’altezza di via Menghini altro incidente tra il raccordo in via delle Capannelle Per quanto riguarda il trasporto pubblico in occasione della settimana Europea della mobilitàbus tram metro sono gratuiti e sarà pedonalizzata via del Corso Da Piazza Venezia al largo Chigi lungo il tratto interessato il transito sarà vietato ai bus ...

VAIstradeanas : 11:20 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso sulla Pontina, tra Mostacciano e via Di Decima/Castel Porziano, direzione Latina - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso su via Trionfale, tra il San Filippo Neri e piazza di Monte Gaudio - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso sulla Cassia, tra La Storta - Braccianese e via Trionfale - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Via Cassia ??????Rallentamenti altezza Via di Grottarossa >< #Luceverde #Lazio -