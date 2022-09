Torino-Sassuolo | la bocciatura è netta | l’ha detto in diretta tv

TorinoFC_1906 : ?????????? ???????? ??Sassuolo ?Ore 20:45 ??Stadio Olimpico Grande Torino #SFT | #TorinoSassuolo - SkySport : TORINO-SASSUOLO 0-1 Risultato finale ? ?? #Alvarez (90'+3) ? SERIE A - 7^ giornata ?? - Gazzetta_it : Risultato finale, Torino-Sassuolo 0-1 - iltoroaddosso : #Juric in sala stampa analizza la sconfitta del #Torino contro il #Sassuolo e le scelte tattiche come quella di sch… - Paolo_Bargiggia : Torino-Sassuolo, Alvarez salva Dionisi con un colpo di testa al novantesimo -

Commenta per primo L'allenatore delIvan Juric ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il: 'Mi è piaciuto poco. Il ritmo era basso, tecnicamente c'erano tutti i presupposti per far loro male ma non è andata così, ...Ilespugnae ritrova un successo che mancava dal 20 agosto scorso, i granata invece si fermano ancora dopo lo stop di Milano. Ora, durante la sosta, Juric dovrà trovare soluzioni a ...Alessio Dionisi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria 1-0 in casa del Torino grazie alla rete di Alvarez a tempo scaduto. L’allenatore neroverde ha analizzato la gara, ma ha anche parlato d ...Il 18 settembre 2022 le gare valide per la quinta giornata di Serie A saranno trasmesse su DAZN; Udinese - Inter sarà visibile anche su Sky ...