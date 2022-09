Terribile lutto per Insigne, la moglie Genny perde il bambino che aspettava (Di sabato 17 settembre 2022) Terribile lutto per Lorenzo Insigne. Jenny Darone, moglie dell'ex attaccante del Napoli, ha perso il bambino che aspettava da 6 mesi Leggi su golssip (Di sabato 17 settembre 2022)per Lorenzo. Jenny Darone,dell'ex attaccante del Napoli, ha perso ilcheda 6 mesi

zizionice : RT @11Giuliano: Selezione: Lutto in città, muore improvvisamente Paolo: era un grande tifoso del Napoli. GIUGLIANO IN CAMPANIA. Terribile l… - StefaniaVaselli : RT @11Giuliano: Selezione: Lutto in città, muore improvvisamente Paolo: era un grande tifoso del Napoli. GIUGLIANO IN CAMPANIA. Terribile l… - MarettiElena : RT @11Giuliano: Selezione: Lutto in città, muore improvvisamente Paolo: era un grande tifoso del Napoli. GIUGLIANO IN CAMPANIA. Terribile l… - Renata91493146 : RT @11Giuliano: Selezione: Lutto in città, muore improvvisamente Paolo: era un grande tifoso del Napoli. GIUGLIANO IN CAMPANIA. Terribile l… - 11Giuliano : Selezione: Lutto in città, muore improvvisamente Paolo: era un grande tifoso del Napoli. GIUGLIANO IN CAMPANIA. Ter… -