Corriere dello Sport

L'ex attaccante del Napoli Robertoai microfoni di Vikonos Radio ha espresso le sue sensazioni alla vigilia del big match di Serie A tra il Milan e gli azzurri a San Siro : " Il Napoli dovrà mostrare maturità ...Napoli - Il Pampacommenta la prossima partita del Napoli contro il Milan dagli studi di i: " Il Napoli ha ... L'uomo partita Può essere, in quel settore può fare molto male al Milan. Se ... Sosa: "Kvara può fare malissimo al Milan. Zielinski gioca più libero" Il Pampa si rallegra per il buon rendimento del portiere azzurro: 'Sta vivendo un momento straordinario e sono felice per lui'.L'ex attaccante del Napoli a Vikonos Radio ha parlato del big match di domenica sera: "L'assenza di Leao è pesante, meno quella di Osimhen" ...