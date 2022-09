Sei stato a Cuba? Non basta più l’Esta per entrare negli Usa (Di sabato 17 settembre 2022) Gli europei che visitano Cuba e poi vogliono entrare negli Stati Uniti dovranno avere un visto (non basta più l’Esta) I cittadini dell’Unione europea che intendono entrare negli Stati Uniti con una semplice autorizzazione di viaggio richiesta elettronicamente (ESTA) non potranno più farlo se hanno precedentemente visitato Cuba, secondo il sito ufficiale del Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti. Il Ministero degli Affari Esteri spagnolo ha incluso queste informazioni in un aggiornamento delle sue raccomandazioni di viaggio a Cuba, lo scorso 9 settembre. Il testo dice: “Attualmente è necessario ottenere un visto USA per entrare negli Stati Uniti se si è già recati a ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 17 settembre 2022) Gli europei che visitanoe poi voglionoStati Uniti dovranno avere un visto (nonpiù) I cittadini dell’Unione europea che intendonoStati Uniti con una semplice autorizzazione di viaggio richiesta elettronicamente (ESTA) non potranno più farlo se hanno precedentemente visitato, secondo il sito ufficiale del Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti. Il Ministero degli Affari Esteri spagnolo ha incluso queste informazioni in un aggiornamento delle sue raccomandazioni di viaggio a, lo scorso 9 settembre. Il testo dice: “Attualmente è necessario ottenere un visto USA perStati Uniti se si è già recati a ...

SociosItalia : Like se non sei mai stato ad una partita di Champions. RT se pensi che Socios debba rimediare ???? #BeMoreThanAFan - NCO_OR_10 : @borghi_claudio Se negli ultimi 10 anni sei stato così stupido dia fare un mutuo a tasso variabile sei da internare… - RiccardoCe11 : @AlexBazzaro “A governare stavolta!” Cioè mi stai dicendo che ti abbiamo pagato 4 anni e mezzo e non sei manco rius… - PaiEstimator : RT @ilmilantw: Caro Kvaratskhelia, quando domani punterai il tuo capitano Calabria, ricordati che sei uno di noi e lo sei sempre stato. htt… - Sweet_Mrs_Payne : @MarlenaRaggi Direi che non c'é nient'altro da aggiungere,più chiaro di così si muore ??Secondo me é bello che ti si… -