Risparmiare sulla bolletta grazie alla casa connessa

AGI - Abbassare di un grado il riscaldamento in inverno, rinunciare a qualche ora di aria condizionata e fare docce più brevi: le soluzioni più o meno sostenibili per ridurre i consumi sono state spesso derise dai consumatori ma un aiuto reale, soprattutto sul lungo termine, potrebbe venire dall'IoT, quell'Internet delle cose che finalmente comincia ad affermarsi nelle case degli italiani. Fino a poco tempo fa deriso, incompreso e considerato 'roba da smanettoni', l'IoT riguarda un campo di applicazione vastissimo che va dai sensori per i terremoti alla mobilità ma che è già declinato in quella 'casa connessa' alla quale puntano i produttori di tecnologia di consumo per reinterpretare il mondo degli elettrodomestici, grandi e piccoli, e renderli più appetibili sul mercato. Già da qualche tempo all'Ifa di Berlino il ...

