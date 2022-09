Previsioni vincenti al Lotto | ecco i numeri da giocare oggi

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 17 settembre 2022) Ilè un gioco di probabilità che attrae milioni di persone in tutto il mondo. Ledelpossono aiutare le persone a vincere questo gioco, ma non bisogna mai dimenticare che la fortuna ha un ruolo fondamentale. Amici del Sud ed amanti delle bellezze del Mezzogiorno d'Italia:l'appuntamento quotidiano con idel. Che la fortuna sia con voi! Il numero 9 rappresenta la diffusione della luce. La sua storia è legata a quella di Lux, la dea romana della luce. Lux era figlia di Apollo e Dafne. Veniva invocata per proteggere le case dai ladri e rischiare il fuoco. Per i Romani il numero 9 era sinonimo di "molti". Il numero 69 non rappresenta nulla in particolare, almeno che non si voglia considerare il simbolo fallico. Alcuni giocatori potrebbero giocarlo ...