Paglia Sinistrasulle Marche | ' Chi oggi piange lacrime di coccodrillo prima irrideva ai ' gretini' '

(Di sabato 17 settembre 2022) Quella delleè stata una tragedia annunciata come tante di quelle che negli scorsi mesi e negli scorsi anni hanno visto morti e devastazioni a seguito di piogge e frane causate dal combinato ...

Non è maltempo - conclude- ma una vera e propria emergenza." Paglia (Sinistra)sulle Marche: "Chi oggi piange lacrime di coccodrillo prima irrideva ai 'gretini'" Giovanni Paglia, capolista in Romagna per l'Alleanza Verdi Sinistra: "Fermare il consumo di suolo, oltre che riparare i danni fatti da anni di incuria".