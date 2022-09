Milan, Pioli: ''Napoli? Vogliamo sfruttare il fattore casa. Sarà una partita con tanti duelli" (Di sabato 17 settembre 2022) Pioli da Milanello alla vigilia di Milan-Napoli Stefano Pioli, allenatore del Milan, alla vigilia del big match contro il Napoli ha parlato in conferenza stampa. Le sue parole sono state trasmesse in diretta su Milan TV, YouTube e Twitch: Questo quanto detto dal tecnico rossonero: IL PUBBLICO DI SAN SIRO "La carica dei tifosi è al massimo livello, stiamo prendendo tanta energia da loro. Giocare in casa in questo momento è un grandissimo vantaggio che Vogliamo sfruttare anche domenica sera". LA SFIDA AL Napoli "Il Napoli ha giocatori talentuosi e un allenatore con grande capacità, in grado di dare un'identità precisa alla propria formazione. Hanno fatto un inizio ... Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 17 settembre 2022)daello alla vigilia diStefano, allenatore del, alla vigilia del big match contro ilha parlato in conferenza stampa. Le sue parole sono state trasmesse in diretta suTV, YouTube e Twitch: Questo quanto detto dal tecnico rossonero: IL PUBBLICO DI SAN SIRO "La carica dei tifosi è al massimo livello, stiamo prendendo tanta energia da loro. Giocare inin questo momento è un grandissimo vantaggio cheanche domenica sera". LA SFIDA AL"Ilha giocatori talentuosi e un allenatore con grande capacità, in grado di dare un'identità precisa alla propria formazione. Hanno fatto un inizio ...

