Marco Liorni scosso dalla terribile scomparsa: “Ho sentito una psicologa” (Di sabato 17 settembre 2022) Marco Liorni lo ha rivelato solo ora: il lutto e la scomparsa del padre, così difficili per lui da rielaborare, lo hanno spinto ha contattare una psicologa per iniziare una terapia. Ecco il racconto del giornalista di Italia Sì!. Nella serata del 16 settembre Marco Liorni si è mostrato molto emozionato ai suoi ammiratori. In L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 17 settembre 2022)lo ha rivelato solo ora: il lutto e ladel padre, così difficili per lui da rielaborare, lo hanno spinto ha contattare unaper iniziare una terapia. Ecco il racconto del giornalista di Italia Sì!. Nella serata del 16 settembresi è mostrato molto emozionato ai suoi ammiratori. In L'articolo proviene da Inews24.it.

