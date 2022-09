Letta: "Fare leva sugli indecisi. A destra intrecci pericolosi con Orban e Putin" (Di sabato 17 settembre 2022) AGI -"Dobbiamo parlare agli indecisi, e, oltre alla nostra prospettiva, dobbiamo dire che quelle persone le abbiamo già trovate". Il segretario nazionale del Pd, Enrico Letta, intervene a Potenza durante una iniziativa elettorale a 8 giorni dalla chiamata alle urne. "Bisogna Fare il lavoro sulla memoria. L'ultima volta che l'abbiamo provata questa destra è stato con Berlusconi presidente". Il leader dem ha poi ricordato come "Orban ha già ringraziato Salvini e Meloni per l'appoggio che gli stanno dando dicendo chiaramente che si aspetta che, in caso di vittoria del centrodestra, la destra italiana tolga le sanzioni a Putin". "C'è - ha aggiunto Letta - un intreccio tra la nostra destra, ... Leggi su agi (Di sabato 17 settembre 2022) AGI -"Dobbiamo parlare agli, e, oltre alla nostra prospettiva, dobbiamo dire che quelle persone le abbiamo già trovate". Il segretario nazionale del Pd, Enrico, intervene a Potenza durante una iniziativa elettorale a 8 giorni dalla chiamata alle urne. "Bisognail lavoro sulla memoria. L'ultima volta che l'abbiamo provata questaè stato con Berlusconi presidente". Il leader dem ha poi ricordato come "ha già ringraziato Salvini e Meloni per l'appoggio che gli stanno dando dicendo chiaramente che si aspetta che, in caso di vittoria del centro, laitaliana tolga le sanzioni a". "C'è - ha aggiunto- uno tra la nostra, ...

