La visita a sorpresa di Re Carlo e del principe William alla folla in fila per l’omaggio alla Regina – Il video

(Di sabato 17 settembre 2022) Il reIII e ildi Galleshannoto ale persone sull’Albert Embankment vicino a Lambeth Palace, che hanno fatto lasin dalle prime ore del mattino per rendere omaggio a sua madre. La coda per rendere omaggio ad Elisabetta II a Westminster Hall a Londra – diventata chilometrica da giorni- è stata chiusa dalle 9 fino a mezzogiorno di oggi a causa dei troppi accessi. In serata i nipoti di Elisabetta II parteciperanno ad una veglia attorno al feretro dellascomparsa. September 17, 2022 su Open Leggi anche: Un uomo corre verso la bara dellaElisabetta a Westminster Hall e prende il vessillo reale: arrestato – IlMomento di commozione a Westminster Hall, i quattro ...

Io_Circe : RT @_Barbara_04: (Ci vorresti tu, una visita a sorpresa e il solito caffè, tra una risata, il sesso e quattro chiacchiere. #TrattoDaUnaSto… - _nataieri : RT @_Barbara_04: (Ci vorresti tu, una visita a sorpresa e il solito caffè, tra una risata, il sesso e quattro chiacchiere. #TrattoDaUnaSto… - io_cassandra : RT @_Barbara_04: (Ci vorresti tu, una visita a sorpresa e il solito caffè, tra una risata, il sesso e quattro chiacchiere. #TrattoDaUnaSto… - _Barbara_04 : (Ci vorresti tu, una visita a sorpresa e il solito caffè, tra una risata, il sesso e quattro chiacchiere.… - matteo80890716 : @NicolaPorro @GiorgiaMeloni Il fatto stesso che sia tu a proporlo...merita una visita al doppio zero,o al cesso,com… -

... durante un incontro al Savoia Hotel Regency di Bologna, dove afa capolino anche Vittorio ... sostiene Crosetto, che non esclude comunque unalampo della leader di FdI nell'ultima ...Oltre all'emozionantealla Miniera, una piacevoleha accolto gli ospiti: aperitivo e pranzo con un menù a base di prodotti locali, grazie alla collaborazione con l'Associazione ...Nemmeno un paio d'anni fa si dava per imminente l'arrivo delle gru e degli operai per costruire la sede del Politecnico che a Roma manca e che invece nascerà a Tor Vergata.C'è chi preferisce visitare luoghi strani della Lombardia, ma per una gita fuori porta da Milano e non solo, ecco cosa vedere questo weekend ...