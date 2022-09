Gabriel Garko di nuovo single | “Sono sereno anche solo” ma non esclude un figlio

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 17 settembre 2022) Tra gli ospiti della prima puntata di Verissimo in onda il 17 settembre 2022, c’è statoche si è raccontato, tra vita privata e progetti per il futuro. Lo avevamo lasciato qualche mese fa,e innamorato ma a quanto pare, come ha raccontato nello studio di Silvia Toffanin, la sua storia d’amore con Mattia, è finita! Niente drammi però,perchè ormai, che ha da poco spento 50 candeline, ha una maturità diversa ed è pronto ad affrontare la vita in modo piùe consapevole. Parlando con Silvia Toffanin, l’attore ha spiegato di essere quindi dida. “In questo momento. Sì ti avevo detto che ero fidanzato e felice. Adesso...