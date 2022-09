Funerali Regina Elisabetta: cosa succederà ora per ora - Esteri - quotidiano.net (Di sabato 17 settembre 2022) Lunedì gli occhi del mondo intero sull'Abbazia di Westminster, dove si riuniranno oltre duemila persone. Tutti gli orari di quello che potrebbe diventare uno degli eventi dal vivo più visti della ... Leggi su quotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Lunedì gli occhi del mondo intero sull'Abbazia di Westminster, dove si riuniranno oltre duemila persone. Tutti gli orari di quello che potrebbe diventare uno degli eventi dal vivo più visti della ...

andreapurgatori : ELISABETTA SEGRETA. Immagini mai viste della regina. Diana che racconta la sua favola tragica. Nel giorno dei funer… - GiovaQuez : Russia, Bielorussi e Birmania sono stati esclusi, per volere del governo britannico, dagli inviti ai funerali della regina Elisabetta II - trash_italiano : ?? La partenza di Uomini e Donne è rinviata a martedì 20 settembre. Lunedì 19 settembre ci sarà uno speciale TG5 per… - ethenalss : Sandra Oh parteciperà ai funerali di Stato della regina Elisabetta come parte della delegazione canadese ???? - Vignitta55 : RT @andreapurgatori: ELISABETTA SEGRETA. Immagini mai viste della regina. Diana che racconta la sua favola tragica. Nel giorno dei funerali… -