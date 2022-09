De Zerbi torna in panchina? Un club fa sul serio! (Di sabato 17 settembre 2022) Roberto De Zerbi, dopo aver chiuso l’esperienza ucraina sulla panchina dello Shakhtar Donetsk, rappresenta uno degli svincolati di lusso in ottica allenatori. Da settimane, infatti, il suo nome è accostato a diverse squadre sia italiane che estere: dal Bologna per il post Mihajlovi?, alla Juve per sostituire Allegri. de Zerbi allenatore brighton Secondo quanto riporta Fabrizio Romano sul suo account Twitter, però, l’allenatore italiano sembra sempre più vicino all’approdo in Premier League. Il Brighton, dopo l’addio di Graham Potter, sembra sempre più convinto di voler affidare la guida tecnica della squadra a Roberto De Zerbi. In queste ore, infatti, sono in corso colloqui tra le due parti, si discute di punti chiave del progetto: calcio di qualità unito a buoni risultati e centralità dei ... Leggi su rompipallone (Di sabato 17 settembre 2022) Roberto De, dopo aver chiuso l’esperienza ucraina sulladello Shakhtar Donetsk, rappresenta uno degli svincolati di lusso in ottica allenatori. Da settimane, infatti, il suo nome è accostato a diverse squadre sia italiane che estere: dal Bologna per il post Mihajlovi?, alla Juve per sostituire Allegri. deallenatore brighton Secondo quanto riporta Fabrizio Romano sul suo account Twitter, però, l’allenatore italiano sembra sempre più vicino all’approdo in Premier League. Il Brighton, dopo l’addio di Graham Potter, sembra sempre più convinto di voler affidare la guida tecnica della squadra a Roberto De. In queste ore, infatti, sono in corso colloqui tra le due parti, si discute di punti chiave del progetto: calcio di qualità unito a buoni risultati e centralità dei ...

pansera_matteo : @silviyy71 @Marco_Roger10 Torna pure il tuo amico in pic se firma de zerbi - yoghi007 : @juanito92x Conte è andato via quando vinceva non torna a perde, De Zerbi ma senza la pressione del vincere tutte l… - _math_eo : @fedexdusan @juanito92x De Zerbi con la tensione che c'è ora se ne torna in Ucraina - franbu67 : @giampdisan e perché, Dionisi? sparito. invece torna tra i desiderati De Zerbi ahimè, quando l'unico che potrebbe t… - GoldGraphss : @Bonu4L De Zerbi, abbiamo una squadra con giocatori tecnici che col 433 va benissimo. Oppure vai da Commisso e pagh… -