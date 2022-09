Calendario Serie A calcio oggi: orari partite 17 settembre, chi gioca, programma, tv, streaming DAZN e Sky (Di sabato 17 settembre 2022) Dopo l’anticipo di ieri fra Salernitana e Lecce, che ha visto i salentini imporsi per 1-2 in trasferta, la Serie A è pronta a tornare oggi, con la seconda del programma relativo alla settima giornata della stagione 2022-2023. In questo sabato 17 settembre, saranno tre le partite in agenda: Bologna-Empoli alle 15, il derby ligure Spezia-Sampdoria alle 18 e infine Torino-Sassuolo alle ore 20.45. Guarda la Serie A di calcio su DAZN a partire da 29,99 euro al mese. Disdici quando vuoi IN TV – Le partite in agenda si potranno seguire in diretta streaming su DAZN o sull’ App per smart-tv. Inoltre Torino-Sassuolo sarà visibile su Sky Sport e in streaming su NOW e Sky ... Leggi su oasport (Di sabato 17 settembre 2022) Dopo l’anticipo di ieri fra Salernitana e Lecce, che ha visto i salentini imporsi per 1-2 in trasferta, laA è pronta a tornare, con la seconda delrelativo alla settima giornata della stagione 2022-2023. In questo sabato 17, saranno tre lein agenda: Bologna-Empoli alle 15, il derby ligure Spezia-Sampdoria alle 18 e infine Torino-Sassuolo alle ore 20.45. Guarda laA disua partire da 29,99 euro al mese. Disdici quando vuoi IN TV – Lein agenda si potranno seguire in direttasuo sull’ App per smart-tv. Inoltre Torino-Sassuolo sarà visibile su Sky Sport e insu NOW e Sky ...

