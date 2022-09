Bolletta da 83mila euro, imprenditore ha un malore e finisce in ospedale: «Dovrò chiudere» (Di sabato 17 settembre 2022) Ha ricevuto una Bolletta da 83mila euro e poco dopo ha accusato un malore. È successo a un imprenditore di Marsala, Davide Bellitteri, quando ha letto l'importo che avrebbe dovuto pagare... Leggi su ilmattino (Di sabato 17 settembre 2022) Ha ricevuto unadae poco dopo ha accusato un. È successo a undi Marsala, Davide Bellitteri, quando ha letto l'importo che avrebbe dovuto pagare...

fanpage : Legge l'importo della bolletta e si sente male. 83.318,08 euro è la somma che un imprenditore dovrebbe pagare entro… - ForzaLazio1980 : RT @ImolaOggi: Riceve una bolletta da 83mila euro, imprenditore ha un malore e finisce in ospedale - Folchetto1 : RT @ImolaOggi: Riceve una bolletta da 83mila euro, imprenditore ha un malore e finisce in ospedale - BegalliSabrina : RT @ImolaOggi: Riceve una bolletta da 83mila euro, imprenditore ha un malore e finisce in ospedale - MauroLcc1955 : RT @ImolaOggi: Riceve una bolletta da 83mila euro, imprenditore ha un malore e finisce in ospedale -