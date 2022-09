Bloccati nel Napoletano con 250 chili di droga: in due ai domiciliari (Di sabato 17 settembre 2022) Trasportavano più di 250 chili di hashish. A finire in manette due corrieri della droga. Si tratta di Pasquale Biondelli, 49 anni, di Volla, e Giovanni Paduano, 39 anni, di San Giorgio a Cremano. Corriere della droga nel Napoletano con 250 chili di hashish: ai domiciliari I carabinieri del gruppo di Torre Annunziata, su delega L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 17 settembre 2022) Trasportavano più di 250di hashish. A finire in manette due corrieri della. Si tratta di Pasquale Biondelli, 49 anni, di Volla, e Giovanni Paduano, 39 anni, di San Giorgio a Cremano. Corriere dellanelcon 250di hashish: aiI carabinieri del gruppo di Torre Annunziata, su delega L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

