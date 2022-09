ATP San Diego 2022 | il tabellone Evans prima testa di serie | diversi scontri in casa USA e Australia

Leggi su oasport

(Di sabato 17 settembre 2022) Fondamentalmente, ildel torneo ATP 250 di Sanlo si potrebbe definire in un modo: quello dei derby. Ce ne sono quattro, infatti, nei primi turni di un evento in passato molto noto a livello femminile (vi giocavano tutte le big e nel 1987 lo vinse Raffaella Reggi), ma che, nel 2021, ha iniziato a ospitare gli uomini con il successo del norvegese Casper Ruud, che non difende il suo titolo. C’è invece il britannico Daniel, la cuidinumero 1 è associata a un sorteggio in chiave futura forse non definibile come il migliore in assoluto, ma senza dubbio adeguato per le sue possibilità di andare lontano. Holt-Lestienne, qui, è il match che più desta curiosità. WTA Tokyo: il. Naomi Osaka difende il titolo, Badosa, Garcia e ...