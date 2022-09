A un passo dalla catastrofe: ecco perché il rischio di disastro nella centrale atomica di Zaporizhzhia resta altissimo (Di sabato 17 settembre 2022) Alla fine anche l’ultimo reattore è stato “spento”. La situazione nella centrale nucleare di Zaporizhzhia, nel sud-est dell’Ucraina, era diventata talmente pericolosa da indurre l’agenzia ucraina Energoatom a interrompere le operazioni dell’unico dei sei reattori dell’impianto ancora in funzione portandolo, con il consenso dell’Aiea, a una più sicura situazione di arresto “a freddo”. Ma i continui bombardamenti intorno alla centrale, da sei mesi sotto il controllo dell’esercito russo, potrebbero portare – stando agli esperti – a un disastro nucleare in stile Fukushima. Da mesi, Kiev accusa Mosca di usare la centrale per immagazzinare armi e lanciare attacchi contro le linee ucraine, sfruttando la riluttanza degli avversari a rispondere al fuoco per evitare di colpire l’impianto. Il ... Leggi su tpi (Di sabato 17 settembre 2022) Alla fine anche l’ultimo reattore è stato “spento”. La situazionenucleare di, nel sud-est dell’Ucraina, era diventata talmente pericolosa da indurre l’agenzia ucraina Energoatom a interrompere le operazioni dell’unico dei sei reattori dell’impianto ancora in funzione portandolo, con il consenso dell’Aiea, a una più sicura situazione di arresto “a freddo”. Ma i continui bombardamenti intorno alla, da sei mesi sotto il controllo dell’esercito russo, potrebbero portare – stando agli esperti – a unnucleare in stile Fukushima. Da mesi, Kiev accusa Mosca di usare laper immagazzinare armi e lanciare attacchi contro le linee ucraine, sfruttando la riluttanza degli avversari a rispondere al fuoco per evitare di colpire l’impianto. Il ...

enpaonlus : Her Royal Highness Queen Elizabeth II Remembered. Dalla autorevolissima Associazione PETA tutti i mutamenti e gli a… - michelegriggi : Non vedevo @giannicuperlo da circa 30 anni, quando in una sala congressi a Roma si passo’ dalla federazione italian… - pordenonelegge : Perché è sventurato il mare che ha bisogno di eroi? @CaterinaBon racconta come questa epica della narrazione vada d… - JAMESDOUGLASBE2 : @mariodelprete3 Si si abbiamo visto gli effetti del governo draghi, siamo. Un passo dalla guerra civile, complimenti ?????????????? - avv_migliavacca : @berlusconi, @matteosalvinimi e @GiorgiaMeloni. Siete a un passo dalla possibilità di sedere al Governo. Non pensat… -