Tennis, Carlos Alcaraz stanco dei confronti con Rafael Nadal: “Io voglio fare il mio percorso!” (Di venerdì 16 settembre 2022) Carlos Alcaraz comincia a essere stufo. Il funambolico spagnolo, neo n.1 del mondo (il più giovane della storia del Tennis) e vincitore degli US Open 2022, dovrebbe scendere in campo a Valencia per la seconda sfida della Spagna contro il Canada, valida per il Gruppo B della fase a gironi delle Finali di Coppa Davis. Gli iberici, vittoriosi contro la Serbia priva di Novak Djokovic nel primo impegno, si sono potuti permettere di far rifiatare il fuoriclasse di Murcia, ma oggi dovremmo vederlo impegnato in una partita attesa dal momento che l’avversario da battere sarà Felix Auger-Aliassime, Tennista di un certo rilievo. Tuttavia, in questi giorni, il nome di Alcaraz viene spesso accostato ai grandi campioni del passato-presente. Discorsi alimentati anche da quanto è accaduto nelle ultime ore, ovvero il ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 settembre 2022)comincia a essere stufo. Il funambolico spagnolo, neo n.1 del mondo (il più giovane della storia del) e vincitore degli US Open 2022, dovrebbe scendere in campo a Valencia per la seconda sfida della Spagna contro il Canada, valida per il Gruppo B della fase a gironi delle Finali di Coppa Davis. Gli iberici, vittoriosi contro la Serbia priva di Novak Djokovic nel primo impegno, si sono potuti permettere di far rifiatare il fuoriclasse di Murcia, ma oggi dovremmo vederlo impegnato in una partita attesa dal momento che l’avversario da battere sarà Felix Auger-Aliassime,ta di un certo rilievo. Tuttavia, in questi giorni, il nome diviene spesso accostato ai grandi campioni del passato-presente. Discorsi alimentati anche da quanto è accaduto nelle ultime ore, ovvero il ...

