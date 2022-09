Sabrina Ferilli contro la legge ungherese sull’aborto: “Donne utili solo a procreare come mammiferi qualsiasi” (Di venerdì 16 settembre 2022) come noto, lo scorso 15 settembre in Ungheria è entrata in vigore un’assurda legge che obbliga le Donne ad ascoltare il battito del feto prima di scegliere di abortire. Una misura, questa, che ben si concilia con il regime illiberale voluto dal presidente Viktor Orban, preso di mira ieri da un rapporto di condanna dell’Ue (non votato dagli europarlamentari leghisti e meloniani) che ha definito il Paese da lui guidato una “minaccia sistemica” ai valori fondanti europei. Oggi si è unita alle voci di protesta delle Donne di tutto il mondo contro la legge introdotta dal governo Orban anche Sabrina Ferilli, che si è sbilanciata a tutela del diritto all’aborto sul suo profilo Instagram. Sabrina Ferilli ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022)noto, lo scorso 15 settembre in Ungheria è entrata in vigore un’assurdache obbliga lead ascoltare il battito del feto prima di scegliere di abortire. Una misura, questa, che ben si concilia con il regime illiberale voluto dal presidente Viktor Orban, preso di mira ieri da un rapporto di condanna dell’Ue (non votato dagli europarlamentari leghisti e meloniani) che ha definito il Paese da lui guidato una “minaccia sistemica” ai valori fondanti europei. Oggi si è unita alle voci di protesta delledi tutto il mondolaintrodotta dal governo Orban anche, che si è sbilanciata a tutela del diritto all’aborto sul suo profilo Instagram....

