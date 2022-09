Psg | Campos | “Non sono del tutto soddisfatto del mercato E non parlo solo di Skriniar…”

(Di venerdì 16 settembre 2022) Tra gli argomenti affrontati da Luis, direttore sportivo del Psg, nell’intervista a RMC Sport, non è mancata la trattativa per l’acquisto di Milan Skriniar: “Abbiamo provato a prenderlo, così come altri difensori, visto che ci serviva un giocatore in quel ruolo, ma non ci siamo riusciti. Nontotalmentedel nostro calcioe nonper il mancato arrivo di Skriniar. Vogliamo arrivare molto vicini alla perfezione, pur consapevoli che raggiungerla è estremamente difficile“. SportFace.

Ospite a RMC Sport, il direttore sportivo del PSG, Luis Campos, ha parlato del mercato concluso e spiegato anche il perché non sia decollata la trattativa per Skriniar con l'Inter. 'Non sono pienamente soddisfatto della finestra di mercato estiva'. Il ds del PSG ha rivelato come sono andate le cose su Neymar la scorsa estate. In estate c'è stato un susseguirsi di voci riguardo un possibile approdo al Real Madrid di Neymar. Oggi il direttore del Psg Luis Campos ha parlato a RMC Sport.