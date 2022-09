Presidi Andis | l’edilizia scolastica è un’emergenza nazionale | ma per i partiti non è una priorità

(Di venerdì 16 settembre 2022) “Da anni l’sostiene chedovrebbe essere assunta in carico dal Parlamento e daicome una seria emergenza. E invece i programmi elettorali presentati in questi giorni dai vari candidati alle prossime elezioni politiche non sfiorano nemmeno il tema del, come se la sicurezza e l’incolumità di 8 milioni di alunni e di 1 milione di addetti non fosse un problema importante per gli italiani”. Così in una nota l’AssociazioneDirigenti Scolastici (), commenta i dati di CittadinanzAttiva presentati ieri. L'articolo .

