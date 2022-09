Pinto e Porta | nuovo grave caso di brogli in Venezuela

(Di venerdì 16 settembre 2022) Antonellae Fabio(Pd Sudamerica):diin– San Paolo, 16 settembre 2022 – La candidata capolista del Partito Democratico in America Meridionale Antonella, e il Senatore Fabio(nella foto), candidato alla Camera dei Deputati, hanno denunciato alle autorità diplomatico-consolari italiane e alla giustiziana una palese violazione della legge elettorale avvenuta in alcune città dele in particolare a Guanare. Qui la società contrattata dal consolato per la consegna dei plichi elettorali, la “Domesa”, secondo i due candidati avrebbe consegnato tutte le buste a due individui estranei al corriere postale, che a loro volta avrebbero ...

TroskoViajero : @SoyPuri Pinto, Porta, Narducci!!?? Chi cazzo sono? -

Agenzia Internazionale Stampa Estero

La candidata capolista del Partito Democratico in America Meridionale, Antonella, e il Senatore Fabio, candidato alla Camera dei Deputati, hanno denunciato alle autorità diplomatico - consolari italiane e alla giustizia venezuelana una palese violazione della legge ......LERIS Mehdi (Sampdoria) LOPEZ Maxime Fabien (Sassuolo) NASCIMENTO FRANCA Rodrigo (Udinese)... per avere, al termine della gara, proferito ad alta voce una frase irrispettosa davanti alla... Agenzia Internazionale Stampa Estero Calciomercato Roma, la firma è a un passo: confermata la scelta di Pinto come lo stesso aveva annunciato in conferenza stampa ...La Joya sblocca la Roma che dilaga nel secondo tempo. Segna Pellegrini, Belotti trova la sua prima rete in giallorosso. Zaniolo straripante, esce tra gli applausi dell'Olimpico ...