Nubifragio nelle Marche | Protezione Civile | 7 morti e 3 dispersi

(Di venerdì 16 settembre 2022) Strade come fiumi in piena, auto trascinate via e distrutte; immagini impressionanti dallecolpite nella notte da precipitazioni eccezionaliprovince di Ancona e Pesaro - Urbino, in ...

matteosalvinimi : Sassoferrato, provincia di Ancona. Un pensiero alle popolazioni colpite dal nubifragio nelle #Marche, una preghiera… - fanpage : 'Aiutate mio nonno, il fiume è straripato e l’acqua è arrivata al piano terra”. Il disperato appello di Andrea da O… - LaStampa : Nubifragio nelle Marche, le strade come fiumi. I soccorritori: “Al momento non risultano dispersi” - Agenzia_Ansa : Sono 3 i dispersi del nubifragio nelle Marche, una mamma e la figlia e un altro bambino. Il sindaco di Barbara, Ric… - dashingdesiree : RT @journ_ale: Mentre litigate su #PeppaPig, #Bellaciao e la #Sirenetta, l’emergenza climatica ci dà un assaggio con il nubifragio di stano… -

Strade come fiumi in piena, auto trascinate via e distrutte; immagini impressionanti dalle Marche colpite nella notte da precipitazioni eccezionaliprovince di Ancona e Pesaro - Urbino, in particolare nella zona di Senigallia. Secondo la Protezione civile ci sono sette morti e tre dispersi tra cui un bambino di otto anni, la mamma è stata ...Case fino al primo piano, strade come torrenti e fiumi in piena. Il torna a fare paura, con un bilancio tragico: 7 morti e 3 dispersi nella Regione, colpita particolarmente la zona .... ...Gli ultimi aggiornamenti in diretta sull'ondata di maltempo che nella notte ha colpito le Marche, provocando sette morti e tre dispersi, tra cui un bambino.Milano, 16 set. (askanews) - Strade come fiumi in piena, auto trascinate via e distrutte; immagini impressionanti dalle Marche colpite nella notte ...